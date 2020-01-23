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Иран заявил о безопасности полетов над страной

Новости » В мире     23.01.2020 - 16:53
Иран заявил о безопасности полетов над страной
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

По словам иранского правительства, безопасности международных рейсов ничего не угрожает

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о безопасности полетов над страной, несмотря на отказ многих компаний от полетов в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает MehrNews.

Как отметил Эслами, несмотря на ситуацию в Иране, иранское небо является безопасным для международных рейсов.

"Полная безопасность иранского неба для международных рейсов всегда известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал Эслами.

Напомним, 8 января 2020 года самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был сбит ракетами иранских военных. На третий день после катастрофы официальный Тегеран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

После этого Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте.

Сообщалось, что германская авиакомпания Lufthansa, которая является одной из крупнейших авиаперевозчиков в мире, приостановила полеты в Тегеран по соображениям безопасности до 28 марта включительно.

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