В Иране заявили об аресте агентов ЦРУ в нескольких странах

Иллюстративное фото (cia.gov)

Иранские власти сообщили о создании сети для противодействия США

Власти Ирана заявили, что ими было раскрыто "крупную сеть кибершпионов", которая, по их утверждению, управлялась Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, что привело к аресту нескольких шпионов в разных странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что они поделились информацией со спецслужбами стран-партнеров, с которым вместе Тегеран намерен создать международную контрразведывательную сеть для противодействия США.

Он сообщил, что переданная информация привела к тому, что были произведены аресты агентов ЦРУ в нескольких странах, а также привело к развалу разведывательной сети.

Также Шамхани считает, что власти США пытаются сломить волю противников, преувеличивая возможности своих спецслужб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экс-агент ЦРУ признался в работе на разведку Китая. Уроженец Гонконга Ли, который проработал в ЦРУ 13 лет, покинул разведку в 2007 году и вернулся на родину, где пытался заниматься бизнесом, в 2010 году к нему пришли сотрудники разведки Китая и предложили передать им секретную информацию, к которой он имел доступ работая в ЦРУ, за 100 тыс. долларов США, а также предлагали "заботиться о нем всю жизнь".