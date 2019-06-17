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В Ірані заявили про арешт агентів ЦРУ в декількох країнах

Новини » Політика    17.06.2019 - 18:20
В Ірані заявили про арешт агентів ЦРУ в декількох країнах
Ілюстративне фото (cia.gov)

Іранська влада повідомила про створення мережі для протидії США

Влада Ірану заявила, що ними було викрито "велику мережу кібершпигунів", яка, за їх твердженням, керувалась Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США, що призвело до арешту кількох шпигунів у різних країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Секретар вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що вони поділилися інформацією із спецслужбами країн-партнерів, з яким разом Тегеран має намір створити міжнародну контррозвідувальну мережу для протидії США.

Він повідомив, що передана інформація привела до того, що були проведені арешти агентів ЦРУ в декількох країнах, а також призвело до розвалу розвідувальної мережі.

Також Шамхані вважає, що влада США намагається зламати волю супротивників, перебільшуючи можливості своїх спецслужб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що экс-агент ЦРУ зізнався в роботі на розвідку Китаю. Уродженець Гонконгу Лі, який пропрацював в ЦРУ 13 років, залишив розвідку в 2007 році і повернувся на батьківщину, де намагався займатися бізнесом, у 2010 році до нього прийшли співробітники розвідки Китаю і запропонували передати їм секретну інформацію, до якої він мав доступ працюючи в ЦРУ, за 100 тис. доларів США, а також пропонували "піклуватися про нього все життя".

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