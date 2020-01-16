В Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы

В Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отметили в МВД, по предварительной информации передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в расследовании причин катастрофы самолета МАУ в Иране задействованы 15 спасателей, 4 следственных и 3 эксперта МВД. 2 эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Напомним, ранее Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания выступили с общим заявлением, в котором потребовали от Ирана выплату компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы. В заявлении страны призвали Иран провести "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование".

Также сообщалось, что Иран готов передать Киеву тела погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ. Также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.

Отметим, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.