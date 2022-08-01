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В Иране заверили, что не собираются создавать атомную бомбу

Фото: Иран утверждает, что не создает ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран имеет возможности для создания ядерного оружия. Однако пока Тегеран не собирается этого делать.

Об этом заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эслами повторил официальную позицию руководства страны о том, что у Ирана есть технические возможности для создания атомной бомбы. Однако данная программа якобы не стоит на повестке дня.

Стоит отметить, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда бывший президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.

Ранее мы сообщали, что в США пригрозили Ирану, чтобы не допустить создание Тегераном ядерного оружия.

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ИранЯдерное оружие