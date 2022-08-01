В Ірані запевнили, що не збираються створювати атомну бомбу

Іран має можливості для створення ядерної зброї. Однак поки Тегеран не збирається цього робити.

Про це заявив глава ядерної програми Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Есламі повторив офіційну позицію керівництва країни про те, що в Ірану є технічні можливості для створення атомної бомби. Однак дана програма нібито не стоїть на порядку денному.

Варто відзначити, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді колишній президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і ввів жорсткі санкції.