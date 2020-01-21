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В Иране объявили награду 3 млн долларов за убийство Трампа

Новости » Политика     21.01.2020 - 14:01
В Иране объявили награду 3 млн долларов за убийство Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Предложение озвучили на заседании парламента

Депутат парламента Иран Ахмад Хамза предлагает 3 млн долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Предложение Хамза озвучил во время заседания иранского парламента во вторник, 21 января.

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убъет Трампа", - сказал депутат парламента.

Других деталей относительно того, кто именно принял решение предложить такое вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.

Ранее Трамп заявлял, что руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи "следует быть очень осторожным со своими словами".

РБК-Украина писало, что Трамп подробно рассказал об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани. Трамп во время ужина для спонсоров Республиканской партии заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи о США, и именно это привело к решение американского президента отдать приказ его убить.

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Новости Украины ИранДональд Трамп
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