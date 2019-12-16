В Иране из-за загрязнения воздуха закрыли школы

В Тегеране (Иран) в понедельник закрыли все школы из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что столицу накрыло густое облако смога, которое считают опасным для здоровья.

"Уровень загрязнения в столице "вреден для чувствительных групп", и чиновники предупредили молодых людей, пожилых людей и людей с респираторными заболеваниями, чтобы они не выходили из дома", - говорится в сообщении.

Решение о закрытии школ в столице было после заседания чрезвычайной комиссии по загрязнению воздуха. Школы не работают уже третий день подряд.

РБК-Украина писало, что в столице Индии Нью-Дели в начале ноября были закрыли все школы из-за загрязнения воздуха чрезвычайного уровня.

Ранее сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).