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В Иране задержали представительницу австралийского университета

Новости » Политика    10.12.2018 - 02:53
В Иране задержали представительницу австралийского университета
Иллюстративное фото: Иран (Getty Images)

Гражданку Ирана и Австралии обвиняют в шпионаже

В Иране задержали сотрудницу Университета Мельбурна Мейманат Хоссейни-Чавоши по подозрению в якобы попытке проникнуть в иранские учреждения. Об этом сообщили местные СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Задержанная является гражданкой Ирана и Австралии и работает в Мельбурнской школе населения и глобального здравоохранения при Университете Мельбурна.

Хоссейни-Чавошb задержали, когда она уже собиралась уезжать из Ирана.

Как отмечает издание, на прошлой неделе иранская провластная газета Kayhan написала об аресте нескольких человек, которые работают в области численности населения и якобы причастны к передаче "врагам Ирана" важной информации во время попытки "культурного и социального вторжения".

Иранский представитель судебной системы Голамхосейн Мохсени Эджеи сообщил, что по упомянутому делу арестовали одного человека, еще троих или четверых разыскивают.

Пресс-секретарь Университета Мельбурна назвал новость о задержании Хоссейни-Чавоши "очень тревожной".

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа призывает Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

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