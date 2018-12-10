В Иране задержали представительницу австралийского университета

Гражданку Ирана и Австралии обвиняют в шпионаже
В Иране задержали сотрудницу Университета Мельбурна Мейманат Хоссейни-Чавоши по подозрению в якобы попытке проникнуть в иранские учреждения. Об этом сообщили местные СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Задержанная является гражданкой Ирана и Австралии и работает в Мельбурнской школе населения и глобального здравоохранения при Университете Мельбурна.
Хоссейни-Чавошb задержали, когда она уже собиралась уезжать из Ирана.
Как отмечает издание, на прошлой неделе иранская провластная газета Kayhan написала об аресте нескольких человек, которые работают в области численности населения и якобы причастны к передаче "врагам Ирана" важной информации во время попытки "культурного и социального вторжения".
Иранский представитель судебной системы Голамхосейн Мохсени Эджеи сообщил, что по упомянутому делу арестовали одного человека, еще троих или четверых разыскивают.
Пресс-секретарь Университета Мельбурна назвал новость о задержании Хоссейни-Чавоши "очень тревожной".
Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа призывает Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.