В Ірані затримали представницю австралійського університету

Ілюстративне фото: Іран (Getty Images)

Громадянку Ірану та Австралії звинувачують у шпіонажі

В Ірані затримали працівницю Університету Мельбурна Мейманат Хоссейні-Чавоші за підозрою у нібито спробі проникнути в іранські установи. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Затримана є громадянкою Ірану та Австралії і працює у Мельбурнській школі населення і глобальної охорони здоров’я при Університеті Мельбурна.

Хоссейні-Чавоші затримали, коли вона вже збиралася їхати з Ірану.

Як зазначає видання, минулого тижня іранська провладна газета Kayhan написала про арешт кількох людей, які працюють в галузі чисельності населення і нібито причетні до передачі "ворогам Ірану" важливої інформації під час спроби "культурного і соціального вторгнення".

Іранський речник судової системи Голамхосейн Мохсені Еджеї повідомив, що у зазначеній справі заарештували одну людину, ще трьох чи чотирьох розшукують.

Речник Униіверситету Мельбурна назвав новину про затримання Хоссейні-Чавоші "дуже тривожною".

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Європу запровадити суворі нові санкції проти Ірану в зв'язку з його програмою балістичних ракет.