В Иране во время полета хотели угнать пассажирский самолет

В Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air. Похитить хотели самолет, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных.

Как рассказали военные, самолет вылетел с десятиминутной задержкой в 22:10 в четверг, 4 марта. По версии военных, злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту одной из арабских стран на юге Персидского залива.

Самолет Fokker 100 удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан в центральном Ираке, где злоумышленника задержали военные.

Остальные подробности этого инцидента не раскрываются, но военные уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Они вылетели в место назначения другим рейсом в тот же день.