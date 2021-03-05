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В Ірані під час польоту хотіли викрасти пасажирський літак

Автор: Дмитро Левицький

В Ірані військові Корпусу вартових ісламської революції запобігли викраденню пасажирського літака Fokker 100 авіакомпанії Iran Air. Викрасти хотіли літак, що виконував рейс з Ахваза в Мешхед.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim з посиланням на заяву військових.

Як розповіли військові, літак вилетів з десятихвилинною затримкою о 22:10 в четвер, 4 березня. За версією військових, зловмисник хотів посадити літак в аеропорту одної з арабських країн на півдні Персидської затоки.

Літак Fokker 100 вдалося екстрено посадити в аеропорту міста Ісфахан в центральному Іраку, де зловмисника затримали військові.

Інші подробиці цього інциденту не розкриваються, але військові уточнили, що ніхто з пасажирів не постраждав. Вони вилетіли в місце призначення іншим рейсом в той же день.

Нагадаємо, наприкінці лютого Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту по розслідуванню катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Вважається, що літак був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану.

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