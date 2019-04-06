В Иране из-за угрозы новых наводнений эвакуируют людей

В Иране проводят эвакуацию населения из-за угрозы новых наводнений на этих выходных так как синоптики прогнозируют новые сильные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Прогнозируемые сильные ливни на юго-западе страны ставят под риск около 400 тыс. человек. В этом регионе были открыты все плотины для облегчения накопления воды.

Власти проводят перемещение женщин и детей, а мужчин просят остаться для подмоги в оказании помощи эвакуации. Также они сообщили, что в данное время жертвами наводнения стали по меньшей мере 70 человек.

Губернатор провинции Хузестан Голамрез Шариати рассказал, что было эвакуировано 6 городов и поселков вдоль реки Кархех.

Также сообщается, что Ирак закрыл пропускной пункт Шиб на границе с Ираном для путешественников и торговцев из-за возможной угрозы.

Ранее РБК-Украина сообщало, наводнение в Иране унесло жизни более 40 человек. В результате наводнений, которые образовались из-за ливня, на западе и юго-западе Ирана погибли по меньшей мере 45 человек, больше всего стихия затронула южную провинцию Хузестан, там придется эвакуировать жителей 56 поселков, которые находятся вблизи рек и плотин.