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В Иране на стартовой площадке космодрома взорвалась ракета

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 22:54
В Иране на стартовой площадке космодрома взорвалась ракета
Фото: снимок космодрома Ирана со спутника (Middlebury Institute)

В ближайшие дни Иран планировал провести запуск спутника Nahid 1

В Иране на стартовой площадке космического центра имени Имама Хомейни в провинции Семнан взорвалась ракета. Об этом свидетельствуют снимки со спутников, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

На сделанных утром в четверг, 29 августа, снимках запечатлен иранский космодром в провинции Семнан, на них можно различить черный дым и тлеющие остатки ракеты на стартовой площадке.

Как отмечает агентство, что в ближайшие дни Иран планировал провести запуск спутника Nahid 1, но неясно, имеет ли взорвавшаяся ракета отношение к этому проекту.

"Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы смотрите на тлеющие остатки того, чем это должно было быть", - прокомментировал снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

Иран неоднократно ранее пытался вывести ракету-носитель в космос.

Фото: снимки иранского космодрома со спутника

Напомним, 29 августа Соединенные Штаты объявили о новых санциях против Ирана, в частности - против двух сетей компаний, которые помогали Тегерану разрабатывать оружие массового поражения.

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