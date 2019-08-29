В Ірані на стартовому майданчику космодрому вибухнула ракета

Найближчими днями Іран планував провести запуск супутника Nahid 1
В Ірані на стартовому майданчику космічного центру імені Імама Хомейні в провінції Семнан вибухнула ракета. Про це свідчать знімки з супутників, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
На зроблених вранці у четвер, 29 серпня, знімках видно іранський космодром у провінції Семнан, на них можна розрізнити чорний дим і тліючі залишки ракети на стартовому майданчику.
Як зазначає агентство, найближчими днями Іран планував провести запуск супутника Nahid 1, але незрозуміло, чи має відношення ракета, що вибухнула, до цього проекту.
"Що б це не було, воно вибухнуло, і ви дивитеся на тліючі залишки того, що це мало бути", - прокоментував знімки старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї Девід Шмерлер.
Раніше Іран неодноразово намагався вивести ракету-носій у космос.
Фото: знімки іранського космодрому з супутника
Нагадаємо, 29 серпня Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану, зокрема - проти двох мереж компаній, які допомагали Тегерану розробляти зброю масового ураження.