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В Ірані на стартовому майданчику космодрому вибухнула ракета

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 22:54
В Ірані на стартовому майданчику космодрому вибухнула ракета
Фото: знімок космодрому Ірану з супутника (Middlebury Institute)

Найближчими днями Іран планував провести запуск супутника Nahid 1

В Ірані на стартовому майданчику космічного центру імені Імама Хомейні в провінції Семнан вибухнула ракета. Про це свідчать знімки з супутників, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

На зроблених вранці у четвер, 29 серпня, знімках видно іранський космодром у провінції Семнан, на них можна розрізнити чорний дим і тліючі залишки ракети на стартовому майданчику.

Як зазначає агентство, найближчими днями Іран планував провести запуск супутника Nahid 1, але незрозуміло, чи має відношення ракета, що вибухнула, до цього проекту.

"Що б це не було, воно вибухнуло, і ви дивитеся на тліючі залишки того, що це мало бути", - прокоментував знімки старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї Девід Шмерлер.

Раніше Іран неодноразово намагався вивести ракету-носій у космос.

Фото: знімки іранського космодрому з супутника

Нагадаємо, 29 серпня Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану, зокрема - проти двох мереж компаній, які допомагали Тегерану розробляти зброю масового ураження.

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