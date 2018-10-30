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В Иране сообщили о прослушке мобильного телефона Роухани

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 12:40
Фот: президент Ирана Хасан Роухани (president.ir)
Фот: президент Ирана Хасан Роухани (president.ir)

Телефон иранского лидера начали прослушивать недавно, но неизвестно когда именно и кем

Мобильный телефон президента Ирана Хасана Роухани прослушивался и будет заменен на более защищенный аппарат. Об это рассказал глава иранской Организации гражданской обороны бригадный генерал Голам Реза Джалали, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

По его словам, телефон иранского лидера начали прослушивать недавно, но не уточнил когда именно и кем. Также в мае генерал заявлял, что США планируют хакерские атаки на энергетические объекты Ирана.

В августе глава госбезопасности Ирана Махмуд Алави сказал, что в государственных учреждениях страны работали десятки шпионов, которые были разоблачены. Он не сказал, на какое государства работали шпионы, но отметил, что у арестованных двойное гражданство, не уточняя какой страны.

Отметим, ранее сообщалось, что США провели переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. В частности, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения.

Также 17 октября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.

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