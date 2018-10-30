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В Ірані повідомили про прослуховування мобільного телефону Роухані

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 12:40
Фоп президент Ірану Хасан Роухани (president.ir)
Фоп президент Ірану Хасан Роухани (president.ir)

Телефон іранського лідера почали прослуховувати недавно, але невідомо, коли саме і хто

Мобільний телефон президента Ірану Хасана Роухані прослуховувався і буде замінений на більш захищений апарат. Про це розповів глава іранської Організації цивільної оборони бригадний генерал Голам Реза Джалалі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

За його словами, телефон іранського лідера почали прослуховувати нещодавно, але не уточнив, коли саме і ким. Також у травні генерал заявляв, що США планують хакерські атаки на енергетичні об'єкти Ірану.

У серпні глава держбезпеки Ірану Махмуд Алаві сказав, що в державних установах країни працювали десятки шпигунів, які були викриті. Він не сказав, на яку держави працювали шпигуни, але зазначив, що у заарештованих подвійне громадянство, не уточнюючи якої країни.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що США провели переговори з міжбанківською системою передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Зокрема, Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як в 2012 році, до підписання ядерної угоди.

Також 17 жовтня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 20 іранських компаній і банків.

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