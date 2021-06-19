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В Иране разбился вертолет, которые перевозил урны с избирательных участков 

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Суббота 19 июня 2021 13:22
В Иране разбился вертолет, которые перевозил урны с избирательных участков  Фото: в Иране разбился вертолет (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Вертолет разбился на юго-западе Ирана. Он перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране 18 июня.

Об этом сообщает государственное иранское агенство IRNA.

В результате этого происшествия погиб пассажир вертолета, который был одним из охранников бюллетеней. Еще несколько человек получили ранения.

"Все раненые доставлены в больницу, но некоторые из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Точная причина аварии расследуется, но по предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку в сложной местности.

Напомним, в Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, лидирует Сейед Ибрахим Раиси.

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