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В Ірані розбився вертоліт, які перевозив урни з виборчих дільниць 

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Субота 19 червня 2021 13:22
В Ірані розбився вертоліт, які перевозив урни з виборчих дільниць  Фото: в Ірані розбився вертоліт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Вертоліт розбився на південному заході Ірану. Він перевозив урни для голосування після президентських виборів в країні 18 червня.

Про це повідомляє державне іранське агенство IRNA.

В результаті цієї події загинув пасажир вертольота, який був одним з охоронців бюлетенів. Ще кілька людей отримали поранення.

"Всі поранені доставлені в лікарню, але деякі з них знаходяться в критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Точна причина аварії розслідується, але за попередніми даними, аварія сталася через падіння тиску в двигуні вертольота, який здійснив вимушену посадку в складній місцевості.

Нагадаємо, в Ірані 18 червня пройшли вибори президента. Згідно з попередніми результатами, оголошеними Міністерством внутрішніх справ країни, лідирує Сейєд Ібрахім Раїсі.

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