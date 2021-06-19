В Ірані розбився вертоліт, які перевозив урни з виборчих дільниць
Фото: в Ірані розбився вертоліт (pixabay.com)
Вертоліт розбився на південному заході Ірану. Він перевозив урни для голосування після президентських виборів в країні 18 червня.
В результаті цієї події загинув пасажир вертольота, який був одним з охоронців бюлетенів. Ще кілька людей отримали поранення.
"Всі поранені доставлені в лікарню, але деякі з них знаходяться в критичному стані", - йдеться в повідомленні.
Точна причина аварії розслідується, але за попередніми даними, аварія сталася через падіння тиску в двигуні вертольота, який здійснив вимушену посадку в складній місцевості.
Нагадаємо, в Ірані 18 червня пройшли вибори президента. Згідно з попередніми результатами, оголошеними Міністерством внутрішніх справ країни, лідирує Сейєд Ібрахім Раїсі.