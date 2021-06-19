В Иране прошли президентские выборы: кто побеждает

В Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, лидирует Сейед Ибрахим Раиси.
Об этом сообщает Mehr News Agency.
Так, Раиси лидирует с 17,8 млн голосами.
Следующими идут Мохсен Резаи с 3,3 млн голосов, Абдольнасер Хеммати с 2,4 млн голосов и Газизаде с 1 млн голосом.
По данным министерства, всего в президентских выборах приняли участие 28,6 млн человек.
Действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил с победой.
Как пишет BBC, Раиси известный своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Аятолле 82 года, и многие прочат ему в преемники именно Раиси. Он на 20 с лишним лет моложе, и до назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.
Раиси в 1988 году был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти" и отправивших на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани.
Два года назад США добавили Раиси в санкционный список.
Ранее в МИД Украины заявляли, что позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться после президентских выборов в Иране 18 июня.