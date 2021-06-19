В Иране прошли президентские выборы: кто побеждает

Так, Раиси лидирует с 17,8 млн голосами.

Следующими идут Мохсен Резаи с 3,3 млн голосов, Абдольнасер Хеммати с 2,4 млн голосов и Газизаде с 1 млн голосом.

По данным министерства, всего в президентских выборах приняли участие 28,6 млн человек.

Действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил с победой.

Кто такой Ибрагим Раиси?

Как пишет BBC, Раиси известный своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Аятолле 82 года, и многие прочат ему в преемники именно Раиси. Он на 20 с лишним лет моложе, и до назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.

Раиси в 1988 году был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти" и отправивших на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани.

Два года назад США добавили Раиси в санкционный список.