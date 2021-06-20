В Иране произошло аварийное отключение единственной атомной электростанции

Сотрудник государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимехр заявил что остановка Бушерской АЭС произошла в субботу и продлится три-четыре дня.

Это первый случай, когда Иран сообщает об аварийной остановке АЭС, расположенной в южном портовом городе Бушер. Она была введена в эксплуатацию в 2011 году при содействии России.

В марте официальный представитель ядерного ведомства Махмуд Джафари заявил, что станция может прекратить работу, поскольку Иран не может закупать детали и оборудование для нее у России из-за санкций, введенных Соединенными Штатами в 2018 году.

АЭС "Бушер" заправляется ураном, произведенным в России, а не в Иране, и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН.

Как сообщает издание ISNA, в иранской столице Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления в столице, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в город.