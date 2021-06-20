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В Ірані сталося аварійне відключення єдиної атомної електростанції

Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 червня, єдина іранська атомна електростанція зазнала тимчасової аварійної зупинки. У країні можливі перебої з електрикою.

Про це повідомляє видання Arab News.

Співробітник Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехр заявив що зупинка Бушерської АЕС сталася в суботу і триватиме три-чотири дні.

Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійну зупинку АЕС, розташованої в Південному портовому місті Бушер. Вона була введена в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії.

У березні офіційний представник ядерного відомства Махмуд Джафарі заявив, що станція може припинити роботу, оскільки Іран не може закуповувати деталі та обладнання для неї у Росії через санкції, введені Сполученими Штатами у 2018 році.

АЕС "Бушер" заправляється ураном, виробленим в Росії, а не в Ірані, і знаходиться під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Як повідомляє видання ISNA, в іранській столиці Тегерані відключили від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій з високим рівнем споживання в столиці, щоб запобігти перебоям в подачі електроенергії в місто.

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Іранэлектростанции