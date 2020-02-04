В Иране приговорили к смертной казни предполагаемого агента ЦРУ

Фото: Голам Хоссейн Исмаилли (mehrnews.com)

Представитель Верховного суда Ирана заявил, что приговор будет исполнен в ближайшее время

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни предполагаемого агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за шпионаж по ядерной программе. Об этом сообщает Mehr.

По словам представителя судебной власти Ирана Голам Хоссейна Исмаилли, предполагаемый агент ЦРУ Амир Рахим Пур передавал США информацию, касающуюся ядерной программы Ирана.

"Верховный уголовный суд Ирана приговорил его к смертной казни, которая будет приведена в исполнение в ближайшее время", - заявил Исмаилли.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне иранского генерала Касема Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого генерал погиб. В ответ Иран обстрелял ракетами американские военные базы в Ираке. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента. В то же время официальный Вашингтон заявил, что не намерен развязывать войну с Ираном.

Также РБК-Украина сообщало, что в Иране объявили награду 3 млн долларов за убийство президента США Дональда Трампа.