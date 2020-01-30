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США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

Новости » Политика     30.01.2020 - 22:27
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана
Фото: Минфин США (Getty Images)

Организация по атомной энергии Ирана сыграла значительную роль в нарушении страной своих ядерных обязательств

Соединенные Штаты ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, санкции связанны с указом президента США Дональда Трампа, "который направлен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников", - отметил спецпредставитель США по вопросам Ирана Брайан Хук.

Также он добавил, что Организация по атомной энергии Ирана сыграла значительную роль в нарушении страной своих ядерных обязательств.

"Она превышала лимит на запасы урана и уровень его обогащения, глава организации лично объявил о введении новых современных центрифуг, чтобы расширить возможности по обогащению урана", - отметил Хук.

В то же время Штаты продолжили исключения из антииранских санкций за четырьмя случаями.

"Дополнительно США продолжает на 60 дней действие исключений (с санкций - ред.) за четырьмя случаями для Ирана, которые позволяют продолжить проекты по нераспространению (ядерного оружия - ред.)", - заявил он.

Исключения из санкций позволяют другим странам взаимодействовать с Ираном в проєктах с иностранным участием в таких объектах, как Арак, Фордо, Бушер.

Напомним, что Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура. Генерал допустил грубые нарушения прав человека против демонстрантов в городе Машар.

РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов

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