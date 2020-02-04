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В Ірані засудили до смертної кари ймовірного агента ЦРУ

Новини » В світі     04.02.2020 - 11:09
В Ірані засудили до смертної кари ймовірного агента ЦРУ
Фото: Голам Хосейн Ісмаілі (mehrnews.com)

Представник Верховного суду Ірану заявив, що вирок буде виконано найближчим часом

Верховний суд Ірану засудив до смертної кари ймовірного агента Центрального розвідувального управління (ЦРУ) за шпигунство за ядерною програмою. Про це повідомляє Mehr.

За словами представника судової влади Ірану Голам Хосейна Ісмаілі, ймовірний агент ЦРУ Амір Рахім Пур передавав США інформацію, що стосується ядерної програми Ірану.

"Верховний кримінальний суд Ірану засудив його до смертної кари, яка буде приведена у виконання найближчим часом", - заявив Ісмаілі.

Нагадаємо, 3 січня США здійснили авіаудар по колоні іранського генерала Касема Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого генерал загинув. У відповідь Іран обстріляв ракетами американські військові бази в Іраку. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента. Водночас, офіційний Вашингтон заявив, що не має наміру розв'язувати війну з Іраном.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Ірані оголосили нагороду 3 млн доларів за вбивство президента США Дональда Трампа.

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