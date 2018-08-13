В Иране представили новую модель баллистической ракеты

Речь идет о модификации ракет типа "Фатех", заявили в минобороны Ирана

Министр обороны Ирана Амир Хатами представил разработанную иранскими специалистами новую баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Тasnim

Отметим, что речь идет о модификации ракет типа "Фатех". По его словам, отличительной особенностью ракеты нового типа является высокая точность. Также разработчики снизили заметность ракеты для радаров. Министр заверил, что военные уже провели успешное испытание новой ракеты.

Иранский министр назвал ракету тактической. При этом ее дальность не сообщается. Однако иранские СМИ отмечают, что дальность предыдущих модификаций ракет типа "Фатех", по данным американских экспертов, составляла от 200 до 300 км.

Напомним, 11 августа сообщалось, что американские разведывательные спутники зафиксировали в Иране первое за последний год испытание баллистической ракеты "Фатех"-110. Испытание состоялось на прошлой неделе во время военных учений в Ормузском проливе