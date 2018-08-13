В Ірані презентували нову модель балістичної ракети

Мова йде про модифікації ракет типу "Фатех", заявили в міноборони Ірану

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі представив розроблену іранськими фахівцями нову балістичну ракету. Про це повідомляє агентство Таѕпім

Відзначимо, що мова йде про модифікацію ракет типу "Фатех". За його словами, відмінною особливістю ракети нового типу є висока точність. Також розробники знизили помітність ракети для радарів. Міністр запевнив, що військові вже провели успішне випробування нової ракети.

Іранський міністр назвав ракетутактичною. При цьому її дальність не повідомляється. Проте іранські ЗМІ відзначають, що дальність попередніх модифікацій ракет типу "Фатех", за даними американських експертів, становила від 200 до 300 км.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що американські розвідувальні супутники зафіксували в Ірані перше за останній рік випробування балістичної ракети "Фатех"-110. Випробування відбулося минулого тижня під час військових навчань в Ормузькій протоці