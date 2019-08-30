В Иране подтвердили взрыв ракеты-носителя со спутником

Фото: снимок космодрома Ирана со спутника (Middlebury Institute)

США подозревают Иран в использовании космической программы в качестве прикрытия

В Иране на космодроме имени Имама Хомейни на севере страны при запуске взорвалась ракета-носитель со спутником на борту. Об этом заявили иранские и американские чиновники, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После появления спутниковых снимков взрыва в Иране несколько часов не подтверждали ни попытку запуска, ни ее провал, хотя было известно, что в стране готовится к запуску еще один спутник - "Нахид-1".

Несколько часов спустя анонимный источник в космическом агентстве Исламской республики подтвердил агентству, что взорвалась действительно ракета-носитель со спутником.

"Возникли какие-то технические проблемы, и она взорвалась, но наши молодые ученые работают над решением проблемы", - заявил собеседник.

Анонимный американский чиновник сообщил, что американские спецслужбы придерживаются той же версии.

США подозревают, что Иран пользуется космической программой в качестве прикрытия для разработки баллистических ракет.

Напомним, в Иране в четверг, 29 августа, на стартовой площадке космического центра имени Имама Хомейни в провинции Семнан взорвалась ракета.