В Ірані підтвердили вибух ракети-носія із супутником

Фото: знімок космодрому Ірану з супутника (Middlebury Institute)

США підозрюють Іран у використанні космічної програми як прикриття

В Ірані на космодромі імені Імама Хомейні на півночі країни під час запуску вибухнула ракета-носій із супутником на борту. Про це заявили іранські та американські чиновники, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після появи супутникових знімків вибуху в Ірані кілька годин не підтверджували ні спробу запуску, ні її провал, хоча було відомо, що в країні готується до запуску ще один супутник - "Нахід-1".

Через кілька годин анонімне джерело в космічному агентстві Ісламської республіки підтвердило агентству, що дійсно вибухнула ракета-носій із супутником.

"Виникли технічні проблеми, і вона вибухнула, але наші молоді вчені працюють над вирішенням проблеми", - заявив співрозмовник.

Анонімний американський чиновник повідомив, що американські спецслужби дотримуються тієї ж версії.

США підозрюють, що Іран користується космічною програмою для прикриття розробки балістичних ракет.

Нагадаємо, в Ірані в четвер, 29 серпня, на стартовому майданчику космічного центру імені Імама Хомейні в провінції Семнан вибухнула ракета.