ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ірані підтвердили вибух ракети-носія із супутником

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 06:40
В Ірані підтвердили вибух ракети-носія із супутником
Фото: знімок космодрому Ірану з супутника (Middlebury Institute)

США підозрюють Іран у використанні космічної програми як прикриття

В Ірані на космодромі імені Імама Хомейні на півночі країни під час запуску вибухнула ракета-носій із супутником на борту. Про це заявили іранські та американські чиновники, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після появи супутникових знімків вибуху в Ірані кілька годин не підтверджували ні спробу запуску, ні її провал, хоча було відомо, що в країні готується до запуску ще один супутник - "Нахід-1".

Через кілька годин анонімне джерело в космічному агентстві Ісламської республіки підтвердило агентству, що дійсно вибухнула ракета-носій із супутником.

"Виникли технічні проблеми, і вона вибухнула, але наші молоді вчені працюють над вирішенням проблеми", - заявив співрозмовник.

Анонімний американський чиновник повідомив, що американські спецслужби дотримуються тієї ж версії.

США підозрюють, що Іран користується космічною програмою для прикриття розробки балістичних ракет.

Нагадаємо, в Ірані в четвер, 29 серпня, на стартовому майданчику космічного центру імені Імама Хомейні в провінції Семнан вибухнула ракета.

В Ірані на стартовому майданчику космодрому вибухнула ракета США ввели нові санкції проти компаній, пов'язаних з Іраном
Новини України ІранракетаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся