ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Иране подожгли больницу, куда должны были привезти больных коронавирусом

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 19:43
В Иране подожгли больницу, куда должны были привезти больных коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr.com)

В городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы

В Иране в городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда якобы должны были доставить больных новым типом коронавируса. Об этом сообщает Al Arabia.

По данным издания, жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране. При этом подтверждения того, что в эту больницу действительно привезли больных коронавирусом нет.

Напомним, в Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса. Официально Иран заявляет о 34 умерших, но источники в системе здравоохранения страны сообщили другие данные. Отмечается, что по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом составляет 388 человек. Большинство жертв - из столицы Тегерана и города Кум, где началась иранская вспышка.

Как известно, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.

В Эквадоре подтвердили первый случай коронавируса в стране В Великобритании число заболевших коронавирусом возросло до 23
Новости Украины ИранКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь