В Иране подожгли больницу, куда должны были привезти больных коронавирусом

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В городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы

В Иране в городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда якобы должны были доставить больных новым типом коронавируса. Об этом сообщает Al Arabia.

По данным издания, жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране. При этом подтверждения того, что в эту больницу действительно привезли больных коронавирусом нет.

Напомним, в Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса. Официально Иран заявляет о 34 умерших, но источники в системе здравоохранения страны сообщили другие данные. Отмечается, что по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом составляет 388 человек. Большинство жертв - из столицы Тегерана и города Кум, где началась иранская вспышка.

Как известно, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.