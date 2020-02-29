В Ірані підпалили лікарню, куди повинні були привезти хворих коронавірусом

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В місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили частину лікарні

В Ірані в місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили частину лікарні, куди нібито повинні були доставити хворих новим типом коронавірусу. Про це повідомляє Al Arabia.

За даними видання, жителі дізналися, що в лікарні перебувають 10 осіб, хворих коронавірусом з сусіднього міста Кум, яке вважають епіцентром коронавірусу в Ірані. При цьому підтвердження того, що в цю лікарню дійсно привезли хворих коронавірусом немає.

Нагадаємо, в Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавирусу. Офіційно Іран заявляє про 34 померлих, але джерела в системі охорони здоров'я країни повідомили інші дані. Відзначається, що за офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусів становить 388 осіб. Більшість жертв - зі столиці Тегерана і міста Кум, де почалася іранська спалах.

Як відомо, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. В цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавируса серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садекі.