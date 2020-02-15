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В Иране оценили вероятность войны с США

Новости » Политика     15.02.2020 - 09:23
В Иране оценили вероятность войны с США
Фото: Мохаммад Джавад Зарифе (mid.ru)

После убийства Сулеймани страны были на грани войны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил вероятность войны между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

По словам Зарифа, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде Иран и Соединенные Штаты Америки были очень близки к войне. Он добавил, что отношения между странами остаются напряженными.

"Мы были очень близки к войне", - заявил Зариф.

Глава иранского МИД отметил, что сразу же после убийства Сулеймани Тегеран получил от госсекретаря США Майк Помпео "крайне неуместно" послание, в котором содержались неприкрытые угрозы в адрес Ирана. Однако Зариф отказался раскрывать содержание послания.

"Пусть он сам расскажет, что было в том письме", - сказал он.

Кроме того, Зариф прокомментировал удары по базе в Ираке, где размещались американские военнослужащие.

"Нашей целью было продемонстрировать США, что если они будут убивать граждан Ирана, то нанесем удар в ответ", - подчеркнул глава МИД Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом направил в американский Конгресс официальное обоснование военной операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В документе говорится, что целью операции был ответ на атаки, что уже имели место ранее, а также сдерживание возможных нападений в будущем.

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