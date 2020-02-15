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У Ірані оцінили ймовірність війни з США

Новини » Політика     15.02.2020 - 09:23
У Ірані оцінили ймовірність війни з США
Фото: Мохаммад Джавад Заріф (mid.ru)

Після вбивства Сулеймані країни були на межі війни

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф оцінив ймовірність війни між Тегераном та Вашингтоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

За словами Заріфа, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді Іран та Сполучені Штати Америки були дуже близькі до війни. Він додав, що відносини між країнами досі залишаються напруженими.

"Ми були дуже близькі до війни", - заявив Заріф.

Глава іранського МЗС зазначив, що відразу ж після вбивства Сулеймані Тегеран отримав від держсекретаря США Майка Помпео "вкрай недоречне" послання, в якому містилися неприкриті погрози на адресу Ірану. Однак Заріф відмовився розкривати зміст послання.

"Нехай він сам розповість, що було в тому листі", - сказав він.

Крім того, Заріф прокоментував удари по базі в Іраку, де розміщувалися американські військовослужбовці.

"Нашою метою було продемонструвати США, що якщо вони будуть вбивати громадян Ірану, то ви завдамо удару у відповідь", - наголосив глава МЗС Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім направив в американський Конгрес офіційне обґрунтування військової операції з ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. У документі йдеться, що метою операції була відповідь на атаки, що вже мали місце раніше, а також стримування можливих нападів у майбутньому.

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