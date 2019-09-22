В Иране отреагировали на намерение США отправить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на решение Вашингтона усилить военное присутствие в Саудовской Аравии после нападения на нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВЅ.

По словам Зарифа, планы Белого дома относительно отправки дополнительных войск на Ближний Восток являются ничем иным, как позерством.

"Я думаю, что это позерство. Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении", - заявил он.

Кроме того, глава иранского внешнеполитического ведомства не смог исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после увеличения американского военного присутствия в Саудовской Аравии.

"Я не уверен, что мы сможем избежать войны. Я уверен, что мы (Иран - ред.) не начнем, но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто ее закончит", - подчеркнул Зариф.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение о направлении дополнительных американских войск на территорию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов после атаки на нефтяные объекты.

Также РБК-Украина писало, что США разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса "земля-воздух". США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне саудовского королевства