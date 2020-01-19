В Иране опознали 169 жертв катастрофы украинского самолета

В Судебно-диагностическом центре Тегерана сообщили, что число опознанных жертв крушения украинского самолета МАУ достигло 169 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Представитель Судебно-диагностического центра также указал, что на сегодня "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям".

Он добавил, что тела переданы родственникам, которые ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Напомним, тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.