В Ірані опізнали 169 жертв катастрофи українського літака

В Судово-діагностичному центрі Тегерана повідомили, що число упізнаних жертв аварії українського літака МАУ досягла 169 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Представник Судово-діагностичного центру також зазначив, що на сьогодні "тіла 150 загиблих в авіакатастрофі під Тегераном передані їхнім сім'ям".

Він додав, що тіла передані родичам, які раніше надали іранським властям генетичні матеріали для проведення спеціальної експертизи.

Нагадаємо, тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Так, літак з тілами українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На церемонію прощання із загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.