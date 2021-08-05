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В Иране официально сменился президент: Раиси принес присягу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Судья Ибрахим Раиси, попавший под санкции США за нарушения прав человека, принес присягу президента Ирана. Инаугурация прошла в парламенте страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание IRNA.

Раиси стал 8-м президентом Ирана. В июне он одержал уверенную победу на выборах главы государства.

В инаугурации Раиси приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая 10 глав государств и 20 спикеров парламентов, а 11 стран были представлены на уровне министров иностранных дел.

Напомним, 18 июня в Иране прошли президентские выборы. Раиси набрал на них 61,9% голосов.

Раиси известен своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

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ИранинаугурацияПрезидент