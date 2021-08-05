В Ірані офіційно змінився президент: Раїсі склав присягу

Суддя Ібрахім Раїсі, що потрапив під санкції США за порушення прав людини, склав присягу президента Ірану. Інавгурація пройшла в парламенті країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання IRNA.
Раїсі став 8-м президентом Ірану. У червні він здобув впевнену перемогу на виборах глави держави.
В інавгурації Раїсі взяли участь 115 офіційних осіб з 73 країн, включаючи 10 глав держав і 20 спікерів парламентів, а 11 країн були представлені на рівні міністрів закордонних справ.
Нагадаємо, 18 червня в Ірані пройшли президентські вибори. Раїсі набрав на них 61,9% голосів.
Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.