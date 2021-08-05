RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ірані офіційно змінився президент: Раїсі склав присягу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суддя Ібрахім Раїсі, що потрапив під санкції США за порушення прав людини, склав присягу президента Ірану. Інавгурація пройшла в парламенті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання IRNA.

Раїсі став 8-м президентом Ірану. У червні він здобув впевнену перемогу на виборах глави держави.

В інавгурації Раїсі взяли участь 115 офіційних осіб з 73 країн, включаючи 10 глав держав і 20 спікерів парламентів, а 11 країн були представлені на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, 18 червня в Ірані пройшли президентські вибори. Раїсі набрав на них 61,9% голосів.

Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранинаугурацияПрезидент