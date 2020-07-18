В Иране объяснили задержку с отправкой "черных ящиков" самолета МАУ

Генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Иранку Мохаммад Шараф объяснил задержку с отправкой "черных ящиков" самолета МАУ во Францию. Он связывает задержку с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Тегеране утверждают, что иранская сторона при расследовании катастрофы украинского самолета полностью придерживалась международных протоколов.

"Если бы вопрос коронавируса ане влиял, черные ящики могли бы быть отправлены для расшифровки уже в первые дни. Но сейчас, с возобновлением рейсов, "черные ящики" направляются при первой же возможности", - заявил Шараф.

Представитель Ирана пояснил, что из-за пандемии все рейсы в направлении Европы осуществляли только возвращение иранских граждан домой, поэтому не было возможности отправить бортовые самописцы.

Кроме того, Шараф добавил, что Тегеран якобы просил "европейцев, канадцев и американцев" предоставить необходимое для расшифровки бортовых самописцев оборудование, но "они отказались".

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение вблизи Тегерана 8 января 2020 года. По основной версии, украинский Boeing был сбит двумя ракетами, которые выпустили иранские военные. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

Для завершения расследования катастрофы самолета необходимо получить информацию из "черных ящиков", но Тегеран не может этого самостоятельно сделать из-за отсутствия необходимого оборудования. Сегодня Иран отправил бортовые самописцы украинского самолета во Францию, где их должны расшифровать.

Украина также отправит во Францию своих специалистов, которые примут участие в процессе расшифровки "черных ящиков".