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В Ірані звинуватили США та Ізраїль у причетності до вбивства вченого-ядерника

Тегеран, П'ятниця 27 листопада 2020 20:52
В Ірані звинуватили США та Ізраїль у причетності до вбивства вченого-ядерника
Фото: місце вибуху (twitter.com/EnglishFars)
Автор: Роман Тверденко

В Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США та Ізраїль. І залишають за собою право відповіді.

Про це заявив головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві.

Він зазначив, що "рука США і Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині".

"Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам", - сказав Мусаві.

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльську армію повідомили про можливий удар США по Ірану.

Це сталося після того, як The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп консультувався з приводу можливої атаки на ядерний об'єкт в Ірані.

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