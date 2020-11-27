В Ірані звинуватили США та Ізраїль у причетності до вбивства вченого-ядерника

Фото: місце вибуху (twitter.com/EnglishFars)

В Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США та Ізраїль. І залишають за собою право відповіді.

Про це заявив головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві.

Він зазначив, що "рука США і Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині".

"Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам", - сказав Мусаві.

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльську армію повідомили про можливий удар США по Ірану.

Це сталося після того, як The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп консультувався з приводу можливої атаки на ядерний об'єкт в Ірані.