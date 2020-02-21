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В Иране назвали санкции США против иранских чиновников из-за выборов недемократичными

Новости » Политика     21.02.2020 - 15:33
В Иране назвали санкции США против иранских чиновников из-за выборов недемократичными
Иллюстративное фото (DW)

Согласно санкционным ограничениям, имущество лиц, попавших под санкции, в США заморожено

В Иране осудили намерение Соединенных Штатов Америки ввести ограничительные меры против пяти членов иранского Совета Стражей из-за обвинения в фальсификации грядущих выборов. Об этом заявил один из чиновников, на которых распространяются санкции, пресс-секретарь Совета Стражей Аббас Кадходаеи, передает RFERL.

По его словам, американский режим показал своими санкциями, что он не имеет ничего общего с демократией.

"Теперь мы еще больше настроены защитить волеизъявление людей", - отметил он.

Отметим, накануне Министерство финансов США заявило о намерении ввести санкции против нескольких членов Совета Стражей Ирана и Комитета надзора за выборами. Вашингтон обвиняет чиновников в дисквалификации кандидатов, которые не разделяют политику Верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи.

Согласно санкционным ограничениями, имущество лиц. попавших под санкции, в США заморожено, гражданам Соединенных Штатов запрещено сотрудничество с ними, которое предусматривает взаимодействие с любой собственностью или имущественными правами.

Напомним, в парламенте Ирана зарегистрировали законопроект о проведении дебатов относительно выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Таким образом иранское правительство планирует оказывать давление на европейские страны с целью спасения соглашения о ядерной программе Тегерана 2015 года.

РБК-Украина писало, что 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обзательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

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