В Иране могут временно запретить похороны и свадьбы

Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Иранские власти вводят ограничения из-за вспышки COVІD-19

Президент Ирана Хасан Рухани предложил из-за распространения в стране коронавируса временно запретить проведение массовых мероприятий. Под запрет могут попасть похороны и свадебные церемонии.

Об этом сообщает Radio Farda.

Рухани также призвал приостановить экзамены в высшие учебные заведения. В то же время, правительство считает нецелесообразным возвращение к активной фазе карантина.

Сообщается, что полиция Тегерана после заявления правительства закрыла свадебные и похоронные салоны.

Иран входит в десятку стран по количеству заражений коронавирусом. С начала эпидемии в стране зафиксировано более 255 тысяч заболевших. Количество умерших превышает 12 тысяч.

Напомним, несколько стран Евросоюза ужесточили карантин, такие меры были приняты для сдерживания распространения вспышек COVID-19.

Ранее Иран заявил, что пандемия замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

РБК-Украина также писало, что Рухани назвал коронавирус менее опасным, чем грипп, и призвал жителей страны не бояться COVID-19.