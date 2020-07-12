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В Ірані можуть тимчасово заборонити похорони та весілля

Іран, Неділя 12 липня 2020 02:09
В Ірані можуть тимчасово заборонити похорони та весілля
Фото: Хасан Рухані (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Іранська влада запроваджує обмеження через спалах COVІD-19

Президент Ірану Хасан Рухані запропонував через поширення в країні коронавірусу тимчасово заборонити проведення масових заходів. Під заборону можуть потрапити похорони та весільні церемонії.

Про це повідомляє Radio Farda

Рухані також закликав тимчасово зупинити іспити у вищі навчальні заклади. Водночас, уряд вважає недоцільним повернення до активної фази карантину.

Повідомляється, що поліція Тегерана після заяви уряду закрила весільні та похоронні салони.

Іран входить в десятку країн за кількістю заражень коронавірусом. З початку епідемії в країні зафіксовано понад 255 тисяч хворих. Кількість померлих перевищує 12 тисяч.

Нагадаємо, кілька країн Євросоюзу посилили карантин, такі заходи були вжиті для стримування розповсюдження спалахів COVID-19.

Раніше Іран заявив, що пандемія уповільнює передачу "чорних ящиків" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

РБК-Україна також писало, що Рухані назвав коронавірус менш небезпечним, ніж грип, і закликав жителів країни не боятися COVID-19.

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