В Ірані випробували балістичну ракету, - розвідка США

Іран провів тестовий запуск ракети в ході масштабних навчань

Американські розвідувальні супутники зафіксували в Ірані перше за останній рік випробування балістичної ракети Fateh-110. Випробування відбулося минулого тижня під час військових навчань в Ормузькій протоці, передає Fox News з посиланням на офіційні джерела.

Повідомляється, що випробування балістичної ракети малої дальності співпало з масштабними військово-морськими навчаннями іранської революційної гвардії. У навчаннях брали участь також понад 50 малих кораблів, які відпрацьовували дії для того, щоб перекрити рух по протоці з допомогою тактики "Рій".

Також відомо, що офіційної інформації з боку Ірану про тестовий запуск ракети не надходило. У керівництві армії США вважають, що масштабні навчання Ірану спрямовані на привернення уваги Вашингтона у зв'язку з іранською ядерною угодою.

"Нам абсолютно ясно, що вони намагалися використати ці навчання, щоб надіслати нам повідомлення про те, що по мірі наближення до цього періоду санкцій у них є деякі можливості", - відзначають в Пентагоні.

Американські військові чудово знають про військові дії Ірану.

"Ми усвідомлюємо, що відбувається, і ми як і раніше готові захистити себе, переслідуючи наші цілі свободи судноплавства і свободи торгівлі в міжнародних водах", - повідомили в Пентагоні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, лідер США Дональд Трамп пригрозив європейським країнам наслідками ведення бізнесу з Іраном. Він зазначив, що та держава, яка веде бізнес з Іраном, не буде мати справ з його країною. Президент США підкреслив, що санкції проти Ірану офіційно введені в дію, і найбільш жорсткі за весь час, а в листопаді планується їх посилення.

Як відомо, Іран був розлючений через рішення президента США Дональда Трампа вийти з міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану і знову ввести санкції щодо Тегерана.

Зазначимо, що ядерна угода між Іраном і шістьма міжнародними посередниками (Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Німеччина) була укладена 14 липня 2015 року після виявлення в Ірані не врахованих Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) центрифуг для збагачення урану. Іран в ході переговорів наполягав на своєму праві розвивати мирну ядерну енергетику і заявляв про відсутність намірів по створенню атомної зброї.

Іран за умовами угоди погодився на поступки, зокрема - залишити тільки один об'єкт для збагачення урану, а кількість центрифуг скоротити на дві третини. Також Іран взяв зобов'язання підтримувати збагачення урану на низькому рівні протягом 15 років. Було введено ембарго на постачання озброєнь Ірану строком на п'ять років. В обмін Євросоюз, США і ООН скасувала введені санкції.

У січні 2016 року, після того, як МАГАТЕ підтвердила виконання Іраном угоди, США і ЄС частково скасували санкції щодо Тегерана: зняли обмеження для іноземних компаній у сфері видобутку нафти; розморозили закордонні активи на суму в 50 млрд доларів.

У лютому 2017 року, незабаром після проведення Іраном випробування балістичної ракети, США ввели нові санкції. У список потрапили 13 фізичних осіб і 12 організацій. Одною з претензій президента США Дональда Трампа до угоди стала відсутність у договорі пункту про заборону випробувань балістичних ракет.