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В Иране с 4 мая откроют часть мечетей

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 15:23
В Иране с 4 мая откроют часть мечетей
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Коронавирус в Иране - с 4 мая откроют часть мечетей

Правительство Ирана приняло решение об открытии части мечетей в стране, которые были закрыты с марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани, передает "Радио. Свобода".

По его словам, мечети откроются на территории 132 округов, что составляет около трети административных единиц Ирана.

"Социальная дистанция важнее, чем коллективная молитва", - сообщил Рухани.

Также он отметил, что с 16 мая планируется возобновление работы школ.

Отметим, в Иране на данный момент подтверждено более 97 тысяч заболевших коронавирусом, из них 6203 человека умерли, более 78 тысяч - выздоровели.

Напомним, с середины апреля в Иране начали возобновлять экономическую деятельность с "низким уровнем риска", не смотря на пандемию коронавируса. При этом в стране запустили новый план дистанцирования.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 3 мая в мире коронавирусом заболели около 3,5 млн человек, из них почти 225 тысяч пациентов умерли. Наибольшее количество инфицированных в США - 1,16 млн, из которых более 67 тысяч умерли.

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