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В Ірані з 4 травня відкриють частину мечетей

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 15:23
В Ірані з 4 травня відкриють частину мечетей
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Коронавірус в Ірані - з 4 травня відкриють частину мечетей

Уряд Ірану ухвалив рішення про відкриття частині мечетей в країні, які були закриті з березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив президент Ірану Хасан Рухани, передає "Радіо. Свобода".

За його словами, мечеті відкриються на території 132 округів, що становить близько третини адміністративних одиниць Ірану.

"Соціальна дистанція важливіше, ніж колективна молитва", - повідомив Рухани.

Також він зазначив, що з 16 травня планується відновлення роботи шкіл.

Відзначимо, в Ірані на даний момент підтверджено понад 97 тисяч хворих коронавірусом, з них 6203 людини померли, понад 78 тисяч - одужали.

Нагадаємо, з середини квітня в Ірані почали відновлювати економічну діяльність з "низьким рівнем ризику", не дивлячись на пандемію коронавіруса. При цьому в країні запустили новий план дистанціювання.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 3 травня у світі коронавірусом захворіли близько 3,5 млн осіб, з них майже 225 тисяч пацієнтів померли. Найбільша кількість інфікованих у США - 1,16 млн, з яких понад 67 тисяч померли.

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