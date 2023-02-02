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Іран звинуватив Ізраїль в атаці на збройовий завод

Фото: Іран звинуватив Ізраїль в атаці на завод зброї (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Іран звинуватив Ізраїль в атаці безпілотника на завод зброї в центральному місті Ісфахан у суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У листі до генсека ООН посол Ірану Амір Саїд Іравані звинуватив Ізраїль у "спробі вчинити терористичний акт проти комплексу майстерень", що належить Міністерству оборони Ірану. Він не уточнив, які докази має у своєму розпорядженні Тегеран.

Він наголосив, що Іран залишає за собою право відповісти "скрізь і завжди, коли це буде вважатися за необхідне".

Мета атаки на об'єкт незрозуміла, хоча повідомляється, що він може бути пов'язаний із виробництвом ракет.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів. Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводському складі із боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даними Інституту вивчення війни, вибухи у низці населених пунктів Ірану не пов'язані з операцією спецслужб Ізраїлю щодо знищення оборонного заводу з виробництва балістичних ракет та безпілотників.

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