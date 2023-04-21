Іран звинуватив флот США у порушенні кордону, - Reuters

Іранський командувач Військово-морських сил Шахрам Ірані оголосив у четвер на державному телебаченні, що іранські ВМС змусили американський підводний човен піднятися на поверхню, коли він увійшов до Перської затоки.

За словами Ірані, підводне судно США увійшло у територіальні води Ірану, але іранський підводний човен Fateh виявив його та здійснив маневри, щоб змусити його спливти, коли він проходив через Ормузьку протоку.

У свою чергу, П’ятий флот ВМС США, який базується у Бахрейні, заперечив цю заяву, назвавши її іранською «дезінформацією». За словами командира П’ятого флоту Тімоті Хокінса, американський підводний човен не проходив через Ормузьку протоку ні сьогодні, ні останнім часом, і ця заява є додатковою іранською дезінформацією, яка не сприяє регіональній морській безпеці та стабільності.

Цей інцидент став ще одним напруженим моментом у відносинах між Іраном та США, які зазнають напруження через ядерну угоду та санкції проти Ірану. Обидві сторони заявляють про свої права на Перську затоку та мають суперечки щодо питання контролю над цим регіоном.