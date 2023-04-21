Иран обвинил флот США в нарушении границы, - Reuters

Иранский командующий Военно-морскими силами Шахрам Ирани объявил в четверг на государственном телевидении, что иранские ВМС заставили американскую подлодку подняться на поверхность, когда она вошла в Персидский залив.

По словам Ирани, подводное судно США вошло в территориальные воды Ирана, но иранская подлодка Fateh обнаружила его и осуществила маневры, чтобы заставить его всплыть, когда она проходила через Ормузский пролив.

В свою очередь, Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, отрицает это заявление, назвав его иранской «дезинформацией». По словам командира Пятого флота Тимоти Хокинса, американская подлодка не проходила через Ормузский пролив ни сегодня, ни в последнее время, и это заявление является дополнительной иранской дезинформацией, не способствующей региональной морской безопасности и стабильности.

Этот инцидент стал еще одним напряженным моментом в отношениях между Ираном и США, которые испытывают напряженность из-за ядерного соглашения и санкций против Ирана. Обе стороны заявляют о своих правах на Персидский залив и имеют споры по вопросу контроля над этим регионом.