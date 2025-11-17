Іран зрошує хмари сріблом, щоб подолати найсильнішу посуху за 50 років

Влада Ірану розпочала масштабну операцію зі стимулювання опадів, розпорошуючи хімічні речовини на хмари над басейном озера Урмія, щоб боротися з найсильнішою посухою, яка охопила країну за останні десятиліття.

Озеро Урмія, найбільше в Ірані, майже повністю висохло, залишивши величезний соляний пласт. За даними агентства, подальші операції з «посіву хмар» планують провести на сході та заході провінції Азербайджан.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив минулого тижня, що у разі нестачі опадів найближчим часом може бути обмежено водопостачання Тегерана, а мешканців столиці навіть доведеться евакуювати.

«Посів хмар» передбачає впорскування хімічних солей, таких як йодид срібла або калію, у хмари за допомогою літаків або генераторів на землі. Ці речовини сприяють конденсації водяної пари та утворенню опадів. Технологія застосовується вже десятиліттями; наприклад, Об’єднані Арабські Емірати активно використовують її для боротьби з нестачею води.

За даними Іранської метеорологічної організації, цьогоріч обсяг опадів знизився на 89% порівняно із середнім багаторічним показником. «Зараз ми переживаємо найсухішу осінь за останні 50 років», — заявили у відомстві.

Чиновники також оголосили про плани карати домогосподарства та підприємства, які споживають надмірну кількість води. Голова Національного центру з питань клімату та посухи Ахмад Вазіфех зазначив, що рівень води в дамбах Тегерана, Західного та Східного Азербайджану та провінції Марказі перебуває на однозначних відсотках і перебуває у «тривожному стані».

У п’ятницю сотні людей у Тегерані зібралися біля мечеті, щоб помолитися за дощ. У суботу іранські метеорологи зафіксували перші опади на заході та північному заході країни, а на гірськолижному курорті на північ від Тегерана випав перший цьогорічний сніг.

Ці заходи, як хімічні, так і духовні, демонструють масштабну боротьбу Ірану з наслідками екстремальної посухи та наголошують на критичній необхідності управління водними ресурсами у країні.